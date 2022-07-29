п. Еленовка, , 12:06 — REGNUM Удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики, в котором содержатся пленные военные ВСУ, стало очередным свидетельством того, что военные силы Украины утратили всякую человечность, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя в своем телеграм-канале заявление Минобороны РФ о том, что Украинские нацисты убили своих же, он также отметил:

«Удар ВСУ по своим же товарищам, содержащимся в Еленовской колонии, дал ответ на важнейший вопрос. Его задавали себе жители Мариуполя, Рубежного, Попасной. Это объяснение я слышал десятки раз: «Они понаехали с запада Украины, нас за людей не считают, расстреливают нас, из домов выгоняют, вот когда туда придут бои, там по-другому будет». А дальше начинали гадать, и я гадал вместе с ними, где же та линия, за которой ВСУ перестанут вести себя с мирными гражданами Украины как захватчики, где та область, где они будут своими и вести себя будут по-человечески?

Ночной удар по своим все показал. Нет её, этой линии. Нет такой области. В абсолютной обезображивающей ненависти к нам ВСУ утратило всякую человечность, всякое понимание свой-чужой, всякие моральные ориентиры. Осталось только извращенное понимание военно-политической целесообразности, в рамках которого пленные товарищи это уже расходный материал, а мирные жители городов «сами виноваты». И так будет везде — в Сумской области и в Киевской, в Черниговской и в Ровенской. ВСУ не защищают Украину или украинцев, они не защищают уже даже своих соратников, вчерашних и сегодняшних. Они защищают только киевский режим. Он и есть наш враг».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля украинские националисты ударили ракетами HIMARS по тюрьме в Еленовке (ДНР). Погибли 47 военнопленных украинцев, десятки ранены. Минобороны России назвало удар по Еленовке «вопиющей провокацией» с целью запугивания украинских военных, думающих о сдаче в плен.

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