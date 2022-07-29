Донецк, , 12:06 — REGNUM Силы Донецкой Народной Милиции за сутки уничтожили до 40 боевиков ВСУ, три гаубицы Д-30, гаубицу М–777, два БТР. Об этом 29 июля сообщили в Народной милиции ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три гаубицы Д-30, одна гаубица М–777, два БТР и до сорока человек личного состава», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что за сутки были подавлены три огневые точки ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Опытное.