Донецк, 29 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили до 40 боевиков ВСУ, три гаубицы Д-30, гаубицу М–777, два БТР. Об этом 29 июля сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три гаубицы Д-30, одна гаубица М–777, два БТР и до сорока человек личного состава», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что за сутки были подавлены три огневые точки ВСУ в районах населенных пунктов Пески и Опытное.