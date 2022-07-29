Москва, , 12:05 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7% жителей России. Такие результаты опроса публикует 29 июля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

О доверии премьер-министру Михаилу Мишустину заявили 62,1%, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 33,0%, лидеру СРЗП Сергею Миронову — 32,0%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,1%.

Деятельность Путина на посту главы Российского государства одобряют 78,0%. Уровень положительной оценки работы премьер-министра составил 51,6%, правительства России — 52,3%.

Опрос по телефону проведён 18–24 июля 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, 1%.

Читайте: Путину доверяют 80,7% российских граждан — опрос

Ранее ИА REGNUM сообщало, 5 августа в Сочи состоятся переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

А также: Одесса, «план Б» США и встреча Путин — Эрдоган в Сочи