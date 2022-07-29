Республика Коста-Рика, , 12:05 — REGNUM Бывший президент Коста-Рики Лаура Чинчилья, занимавшая руководящий пост с 2010 года по 2014 год, вышла из состава Партии национального освобождения, считая, что направление и текущее положение ее структур не позволяют ей продолжать политическую борьбу. Об этом пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По этой причине я приняла решение выйти из состава партии на неопределенный срок», — написала Чинчилья в соцсетях.

Она подчеркнула, что покидает партию «с грустью тех, кто покидает дом и семью, но не теряя надежды, что другие в какой-то момент смогут исправить свой курс».

Чинчилья напомнила, что человечество переживает сильные потрясения в разгар пандемии коронавируса, инфляционного и продовольственного кризисов, и отметила, что в мире разворачивается еще один, более незаметный кризис — кризис деградации демократии, когда институты власти сталкиваются с жестоким натиском автократов и популистов.