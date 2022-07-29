Кондрово, Калужская область, , 13:05 — REGNUM Почта России подвела итоги подписной кампании за первую половину 2022 года в Калужской области. Самым читающим признали город Кондрово, где на 1000 жителей приходится 328 подписчиков газет и журналов. Об этом 29 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора управления Федеральной почтовой связи Калужской области Веру Дмитриеву.

Якуб Гусник. Чтение газеты

В числе лидеров по подписке периодических изданий — города Сухиничи, Козельск, Киров и Жуков. Второе место в рейтинге подписок занял город Сухиничи с количеством 303 подписчика на 1000 человек, далее Козельск и Киров — 279 и 221 подписчик. Замыкает пятёрку город Жуков, где 180 подписчиков на 1000 жителей. Всего за шесть месяцев 2022 года жители области получили с доставкой на дом более 45 тыс. газет и журналов. Наибольшей популярностью пользуются районные издания, газеты общественно-политической направленности, периодические издания о здоровье и кулинарии.

«Поддержка подписки — одна из ключевых социально значимых функций Почты России. Подписку можно быстро оформить в любом почтовом отделении области, с помощью почтальона на дому или онлайн на портале podpiska. pochta.ru», — отметила Вера Дмитриева.

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