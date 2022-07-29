Якутия, 29 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Лес горит в шести километрах от села Налимск в Среднеколымском районе Якутии. Площадь возгорания составляет 247 га, сообщило ЯСИА.

Vk.com/rosatom_vniief Лесной пожар

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На ликвидацию пожара привлечены 64 человека и десять единиц техники. Одну из кромок возгорания удалось потушить.

«Основная задача огнеборцев на данном этапе — работа по недопущению перехода пожара к населённому пункту. Ситуация находится под контролем главы района и Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности республики», — отметили в администрации Среднеколымского района.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары также действуют в пределах десяти километров от сёл Ботулу Верхневилюйского района, Крестях и Нахара Сунтарского района. Огонь подошёл вплотную к селу Арылах Мирнинского района, 28 июля из-за лесного пожара там сгорели три жилых дома.