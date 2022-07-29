Сана, 29 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Президентский руководящий совет (ПРС) Йемена направил в отставку ряд министров правительства страны. Об этом 29 июля сообщает информационное агентство Saba со ссылкой на заявление правительства.

Ibtimes.com Йемен

Так, в отставку были направлены министры обороны, нефти и полезных ископаемых, энергетики и инфраструктуры. Решение было принято в рамках сделки между ПРС и Южным Движением, выступающим за широкую автономию для ряда южных провинций Йемена.

Как сообщается, освободившиеся посты заняли выходцы с юга страны, пользующиеся авторитетом у местных племён.

Отмечается, что сотрудники Президентского руководящего совета и представители Южного Йемена обсуждают кандидатуры на посты министра внутренних дел и начальника генерального штаба.