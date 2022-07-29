Симферополь, 29 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. К сбору ежевики приступили в хозяйствах Республики Крым, сообщил 29 июля в телеграм-канале министр сельского хозяйства региона Юрий Мигаль.

Александр Погожев ИА REGNUM Малина и ежевика

В Крыму преимущественно выращивается сорт ежевики «Торнфри» — это десертный сорт, с крупными чёрными ягодами. Выращиванием ягоды занимаются в четырёх хозяйствах региона.

В общей сложности под эту ягоду в Крыму отведено 23 гектара. На данный момент собрано около 15 тонн ежевики, с площади около 12 гектаров.

Ранее в Крыму начался сбор малины — под неё в регионе отведено 40,58 гектара.