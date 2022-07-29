Москва, , 12:01 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала освещение в СМИ вопросов о продовольственном кризисе, которые повторяли журналисты в ходе турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по странам Африки.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель МИД прокомментировала материал «Коммерсанта», осветивший вопросы Лаврову о продовольственной безопасности, которые задавали на пресс-конференциях журналисты.

Захарова поинтересовалась, по какой причине в статье взят в кавычки оборот «африканские друзья», является ли это цитатой или троллингом. А также уточнила, что вопросы Лаврову задавали не просто журналисты, а журналисты американских изданий, «которые задают вопросы, мы знаем как». Министр подробно ответил на один вопрос, а следом ему был задан точно такой же.

«Так почему же, упомянув про продолжающиеся вопросы о зерне, издание не заметило очевидного, на что обратил внимание российский министр, — тему искусственно разогревают Соединенные Штаты?» — спросила Захарова.

По её словам, ажиотаж подогревается, в то время как у министерства есть дела поважнее, чем развенчивать очередной американский пиар-миф. Представитель МИД считается, что изложение фактов и выводы в статье «выдают как минимум непрофессиональный подход при освещении, если не ангажированный».