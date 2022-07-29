Барселона, Испания, , 12:00 — REGNUM На продолжающемся в Испании судебном процессе прокуратура потребовала более восьми лет тюремного заключения для колумбийской суперзвезды Шакиры и штраф в размере более 23 млн евро по делу о налоговом мошенничестве, сообщила 29 июля испанская газета El País.

Шакира Casarosada.gob.ar

На этой неделе поп-звезда, заявившая о своей невиновности, отклонила предложение прокуратуры пойти на сделку с обвинением, которое вменяет ей неуплату налогов на сумму 14,5 миллионов евро в период с 2012 по 2014 год, когда, по словам Шакиры, она не жила в Испании.

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