Донецк, 29 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Украинские нацисты обстреляли город Горловка, а также Ленинский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 29 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять мин калибра 120 мм.

Кроме того, указывается, что в 11:15 ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Петровскому району Донецка, в 11:35 — пять снарядов калибра 152 мм по Ленинскому району Донецка и десять снарядов калибра 155 мм по Горловке, а также в 11:40 — пять снарядов калибра 152 мм по Куйбышевский району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённые пункты Гольмовский, Доломитное и Новолуганское, а также Куйбышевский район Донецка подверглись нескольким обстрелам со стороны украинских нацистов.