Кабул, 29 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Метеорологическое управление Афганистана предупредило о проливных дождях и внезапных наводнениях в 16 провинциях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) jarmoluk Ливень

Управление метеорологии опубликовало на своей странице в соцсети информационный бюллетень, в котором говорится, что в провинциях Бадахшан, Вардак, Газни, Гильменд, Забуль, Кандагар, Кунар, Лагман, Логар, Нангархар, Нимроз, Нуристан, Пактика, Пактия, Фарах и Хост ожидаются проливные дожди и наводнения.

По информации синоптиков, количество осадков в этих провинциях составит от 10 до 30 миллиметров.

За последние два дня наводнения уже привели к многочисленным жертвам и материальному ущербу в разных провинциях Афганистана.