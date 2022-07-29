Ижевск, , 11:59 — REGNUM В полицию Ижевска обратился 40-летний мужчина, сообщив о краже принадлежавшей ему кабины трактора с территории около автосервиса. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Тракторы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мужчина рассказал, что приобрел подержанный трактор МТЗ, а кабину сдал на ремонт в автосервис. Сотрудники автосервиса после необходимых работ и покраски кабины выставили ее на неогороженную территорию на выходной. В понедельник утром было обнаружено, что кабина исчезла. Ущерб оценивается в 50 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был установлен и задержан. Им оказался 53-летний местный житель.

Увидев оставленную на улице кабину, злоумышленник позвонил в пункт приема металлолома, сотрудники которого приехали и забрали кабину на эвакуаторе. Мужчине при этом выплатили 2 тыс. рублей. Сейчас кабина найдена и возвращена владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Завьяловском районе полицейские установили факт хищения здания коровника. Установлено, что к кирпичному зданию коровника подозреваемый подогнал тяжелую технику, с ее помощью здание было разрушено. Затем основную часть кирпича злоумышленник вывез, собираясь им распорядиться по личному усмотрению. Ущерб оценивается в 250 тыс. рублей.

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