Канберра, , 12:01 — REGNUM 29 июля Австралийское статистическое бюро предоставило данные по ценам производителей. Годовой прирост индекса цен производителей оценивается в 5,6%, пишет британская The Guardian.

Инфляция Pixabay.com

Отмечается, что речь идет о самом высоком росте показателя с момента четвертого квартала 2008 года, когда мировая экономика «погрузилась в кризис». Однако, по крайней мере, в квартальном исчислении индекс цен производителей снизился: рост составил 1,4% по сравнению с 1,6% в первом квартале текущего года.

Журналисты отмечают, что потребительская инфляция в Австралии составила 6,1% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель за 21 год. Энергетика стала основным источником роста цен, при этом нефтепродукты в основном подорожали вдвое по сравнению с прошлым годом.

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