Грозный, 29 июля 2022, 11:58 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры спасения стариков в Донбассе из-под обломков разрушенных домов. Брошенным людям старшего поколения помогают бойцы чеченских подразделений. По словам Кадырова, у чеченцев с раннего детства воспитывается уважение к старикам. Спасти немощных — это одна из первых задач, такая же важная, как освобождение Донбасса от националистов.
Отмечая, что старики оказались самыми незащищёнными в эти тяжелые времена, Кадыров рассказал об оказываемой им помощи в виде медикаментов, продуктов питания, оказания первой медицинской помощи и при необходимости доставления в больницу.