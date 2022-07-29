Грозный, 29 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры спасения стариков в Донбассе из-под обломков разрушенных домов. Брошенным людям старшего поколения помогают бойцы чеченских подразделений. По словам Кадырова, у чеченцев с раннего детства воспитывается уважение к старикам. Спасти немощных — это одна из первых задач, такая же важная, как освобождение Донбасса от националистов.

Sledcom.ru Последствия обстрела. Донбасс

«Российские воины из Чеченской Республики, находящиеся на линии боевого соприкосновения с бандеровцами, нациками и шайтанами, помимо выдавливания бандитов из хорошо укреплённых позиций, помогают брошенным на произвол судьбы старикам. Воспитанные по чеченским адатам наши бойцы с раннего детства приучены уважительно относиться к людям старшего поколения», — написал глава Чечни, комментируя видеокадры, на которых группа военнослужащих выносит на носилках из-под обстрела двух пожилых женщин.

Отмечая, что старики оказались самыми незащищёнными в эти тяжелые времена, Кадыров рассказал об оказываемой им помощи в виде медикаментов, продуктов питания, оказания первой медицинской помощи и при необходимости доставления в больницу.