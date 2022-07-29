Вашингтон, 29 июля 2022, 13:23 — REGNUM Американский рэпер Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) опубликовал новый альбом под названием Multiverse. Выход проекта состоялся на всех зарубежных стриминговых сервисах 29 июля.
Опубликованная пластинка включила в себя 17 треков, выполненных в концепции путешествия, в которое отправляется автор вместе со слушателями. Среди гостей релиза числятся диджей Girl Talk и дуэт THEY.
Напомним, в феврале 2022 года Wiz Khalifa объединился с Juicy J для записи совместного альбома. Проект получил название Stoner’s Night и включил в себя 13 песен.
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