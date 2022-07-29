Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Американский рэпер Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) опубликовал новый альбом под названием Multiverse. Выход проекта состоялся на всех зарубежных стриминговых сервисах 29 июля.

Рэпер Wiz Khalifa Кадр из интервью на телевидении

Опубликованная пластинка включила в себя 17 треков, выполненных в концепции путешествия, в которое отправляется автор вместе со слушателями. Среди гостей релиза числятся диджей Girl Talk и дуэт THEY.

Напомним, в феврале 2022 года Wiz Khalifa объединился с Juicy J для записи совместного альбома. Проект получил название Stoner’s Night и включил в себя 13 песен.

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