Вашингтон, 29 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Американский рэпер Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) опубликовал новый альбом под названием Multiverse. Выход проекта состоялся на всех зарубежных стриминговых сервисах 29 июля.

Кадр из интервью на телевидении Рэпер Wiz Khalifa

Опубликованная пластинка включила в себя 17 треков, выполненных в концепции путешествия, в которое отправляется автор вместе со слушателями. Среди гостей релиза числятся диджей Girl Talk и дуэт THEY.

Напомним, в феврале 2022 года Wiz Khalifa объединился с Juicy J для записи совместного альбома. Проект получил название Stoner’s Night и включил в себя 13 песен.