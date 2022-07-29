Канберра, 29 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Главный врач Австралии профессор Пол Келли призвал положить конец спорам о том, «умирают ли люди с COVID-19 или от COVID-19». Его заявления от 29 июля прозвучали на фоне того, что число жертв COVID-19 в Австралии превысило 11 500 человек, пишет газета TheGuardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выступая на национальной конференции Австралийской медицинской ассоциации, Келли сказал, что 72% смертей, вызванных COVID-19, произошли в Австралии именно в этом году, при этом в 85% случаев «COVID-19 главным образом или исключительно» являлся причиной смерти.

«Нам нужно положить конец этому спору — с ковидом или от ковида», — сказал Келли, дав понять, что COVID-19 так или иначе укорачивает жизнь уязвимых к заболеванию людей.

Келли отметил, что более 65% ковид-смертей в Австралии приходятся на людей старше 80 лет. Именно поэтому он написал во все учреждения по уходу за престарелыми, что постояльцы с диагнозом COVID-19 должны получать доступ к врачу общей практики в течение 24 часов после постановки диагноза.