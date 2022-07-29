Спасск-Дальний, Приморский край, , 11:53 — REGNUM В Спасске-Дальнем 27 июля в квартире дома по улице Дербенева обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде тупой травмы груди и живота. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Дом Марина Захарова © ИА REGNUM

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Оперативно задержана подозреваемая — задержана 44-летняя знакомая умершего. Фигурантка призналась, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине три удара ногами по телу за то, что он лежал на её кровати.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области зашедшая в чужой огород отара овец стала причиной смертельного конфликта двух сельчан.