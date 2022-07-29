Москва, 29 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35С уничтожил в Харьковской области пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» ВСУ, сообщили 29 июля в Министерстве обороны России.

Roe.ru Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35

«В районе Дергачи Харьковской области самолетом Су-35С ВКС России уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики самолетом Су-34 уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».