Донецк, 29 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Населённые пункты Гольмовский, Доломитное и Новолуганское, а также Куйбышевский район Донецка подверглись нескольким обстрелам со стороны украинских нацистов. Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

Отмечается, что в 08:40 (совпадает с мск) ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Доломитному, в 09:00 — десять снарядов калибра 155 мм по Новолуганскому, в 09:05 — 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Гольмовскому и в 09:40 — ещё восемь снарядов калибра 155 мм по Новолуганскому.

Также указывается, что 10:30 киевские боевики снова обстреляли Гольмовский и Новолуганское, выпустив по ним пять и восемь снарядов калибром 155 мм соответственно.

Кроме того, добавляется, что в 10:50 украинскими нацистами было выпущено девять снарядов калибра 155 мм по Доломитному и в 11:20 — пять снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что украинские нацисты нанесли ракетный удар из американских РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки ДНР, в котором содержатся пленные военные ВСУ.