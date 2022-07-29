Канберра, , 11:57 — REGNUM 29 июля главная служба аудита в Австралии пришла к выводу, что в рамках инфраструктурных проектов находящаяся до недавних выборов у власти «Коалиция» занималась нецелевым использованием денежных средств, направляя больше денег именно в свои избирательные округа. В этой связи министр инфраструктуры Австралии Кэтрин Кинг обвинила оппозицию в том, что она «засунула руки в банку с вареньем», пишет британская The Guardian.

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Отвечая на вопрос на пресс-конференции, связана ли относительно высокая поддержка избирателями депутатов от Национальной партии Австралии на недавних выборах с вскрывшимся нецелевым финансированием, Кинг сказала: «Есть причина, по которой они финансировали больше проектов в своих избирательных округах».

»Они позаботились о том, чтобы места, от которых они избираются, получали из этого фонда с лихвой, и пусть граждане сами делают выводы. Я думаю, можно было бы сказать, что Национальная партия засунула руки в банку с вареньем в деле финансирования инфраструктурных проектов», — заявила министр инфраструктуры Австралии Кинг.

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