Воронеж, , 11:52 — REGNUM Уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения возбуждено следственными органами по факту вандализма на кладбище «Лесное» в Воронеже, подозреваемыми по делу проходят двое подростков 15 и 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Воронежской области 29 июля.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

Предварительно установлено, что днём 28 июля двое воронежцев 15 и 16 лет «совершали противоправные действия на могилах, расположенных на кладбище «Лесное» г. Воронежа, снимая происходящее на камеру мобильного телефона». Видеозапись затем была размещена в соцсетях. Подростков допросили, они признались в содеянном и дали показания.

На данный момент, уточнили в СК, 15-летний юноша помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Воронежской области. В отношении второго подростка следствие направило в суд ходатайство о помещении его в психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разразился накануне, 28 июля — в соцсетях появилась запись, на которой подросток испражнялся на могилах, позировал в различных позах. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

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