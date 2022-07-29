Томск, 29 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Томской области правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

УМВД по Томской области ДТП в Томской области

29 июля около 12:55 на 24 км автотрассы Томск — Каргала — Колпашево произошло столкновение автомобиля Volkswagen Tiguan и грузовой Газели-3302. В результате 13-летняя пассажирка иномарки скончалась.

«В медучреждение были доставлены оба водителя транспортных средств и пассажиры легкового автомобиля: 10-летний мальчик и 41-женщина», — добавили в ведомстве.