Абу-Даби, , 12:04 — REGNUM Аномальные тропические ливни привели к наводнениям в ряде стран Персидского залива. Об этом 29 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Наводнение @libyapress

По данным журналистов, повышение уровня воды отмечено в ряде городов Кувейта, Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана и Ирана. На регион обрушился нетипичный для этого времени года тропический ливень, пришедший из Индии.

Наводнения причиняют значительный ущерб жилой инфраструктуре, уничтожают пастбища и домашний скот. Сообщается о десятках местных жителей, пропавших без вести. Для ОАЭ, Катара и Кувейта это наводнение стало первым за последние 20−30 лет.

В ряде стран региона местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий наводнений привлекается военная техника и военнослужащие.