Лондон, , 11:50 — REGNUM Британский актёр Мэтт Смит прокомментировал выбор его коллеги Шути Гатвы на роль нового Доктора в сериале «Доктор Кто». Об этом 29 июля пишет Variety.

Мэтт Смит Цитата из телесериала «Доктор Кто»

Как отмечает издание, Смит похвалил Гатву: «Я думаю, что это самый сенсационный выбор актёра. Он великолепен в «Сексуальном просвещении». Он также добавил, что их личная встреча с Нкути Гатву ещё не состоялась, однако они общались через мессенджеры.

ИА REGNUM напоминает, что Мэтт Смит сыграл Одиннадцотого Доктора в британском шоу «Доктор Кто». За эту роль он был номинирован на телевизионную премию BAFTA в 2011 году.

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