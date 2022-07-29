Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM Санкт-Петербург сохранил третье место по числу заражений коронавирусом за сутки. Город на 56 случаев обогнала Московская область, а столица — на 2410. Об этом 29 июля свидетельствуют данные штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В Северной столице за прошедшие сутки выявили 1272 случая заболевания ковидом. Это на 121 случай больше, чем сутками ранее.

Жертвами вируса за сутки стали семь пациентов. Показатель увеличился за сутки на три случая смерти от COVID-19, как основной причины.

Количество переболевших вирусом за сутки пополнили 287 человек. При этом по сравнению с предыдущими сутками их количество сократилось на 77 больных.

В Петербурге за всё время действия пандемии обнаружили 1 550 709 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 34 319 пациентов, а выздоровели 1 507 957 человек.

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