Канберра, 29 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. За последние 24 часа число скончавшихся граждан Австралии в результате заболевания COVID-19 увеличилось на 157. Об этом 29 июля написала британская The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В то же время отмечается, что 105 человек попали в общую статистику только 29 июля, поскольку в штате Виктории произошли технические неполадки и своевременно обновить статистику у местного минздрава не получалось.

Наибольшее число смертей за минувшие сутки было зарегистрировано в штате Новый Южный Уэльс — 22. Количество носителей коронавируса за 24 часа там увеличилось почти на 15 тысяч.

В штате Квинсленд COVID-19 унес жизни еще 17 человек при 9 420, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

Наибольшее число в Австралии госпитализированных ковид-пациентов было названо минздравом Нового Южного Уэльса — 2 257.