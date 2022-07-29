Кандагар, Афганистан, 29 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Кандагар в результате наводнений заблокирован пограничный пункт Спинбулдак на границе Афганистана с Пакистаном. Об этом сообщает газета «8 Собх».

af. shafaqna.com Наводнение в Афганистане

Из-за дождей 27 июля на таможенном пункте Спинбулдака поднялся уровень воды, а движение транспорта и пассажиров стало невозможным. Согласно источникам, пакистанские солдаты и жители Спинболдака пытаются откачать воду.

Наводнение в других провинциях Афганистана также вызвало множество проблем у местных жителей и нанесло в ряде территорий серьёзный ущерб.