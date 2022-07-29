Иркутск, 29 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Ольхонском районе Иркутской области прошла торжественная церемония открытия Большого Суглана эвенков России (Тунгусского конгресса), сообщает 29 июля телеграм-канал правительства Приангарья.

Правительство Иркутской области Эвенки

От имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева к участникам конгресса обратилась заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова:

«Через сотни лет тунгусские народы встретились на земле предков, и Байкал встретил их с любовью. Среди участников мы увидели как старейшин, так и молодежь. Это означает, что эвенкийская культура не только сохранилась, но развивается и процветает. Уверена, что конгресс станет новым этапом межнациональной консолидации и духовного единения эвенкийского и других тунгусских народов, которые являются неотъемлемой частью многонационального народа России».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года указ о проведении Года культурного наследия народов России в 2022 году для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории, а также этнокультурного многообразия российских народностей подписал президент страны Владимир Путин.

Большой Суглан продлится до 31 июля. В программе спортивные состязания, творческие конкурсы, круглые столы и многое другое.

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