Канберра, 29 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Колоссальная рептилия «Титан» размером 2,68 метра и весом 7,8 килограмма является самой большой ядовитой змеей в Австралии, когда-либо пойманной на континенте. Об этом 29 июля сообщил телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Змея

Сотрудники Австралийского парка рептилий на центральном побережье Нового Южного Уэльса 29 июля поделились фотографиями змеи, получившей прозвище «Титан». Пресмыкающееся было поймано недавно, поэтому оно было отправлено на медицинский осмотр, который не показал серьезных проблем.

«Титан» — является обыкновенной сетчатой коричневой змеей, которая считается самым крупным видом ядовитых змей в Австралии.

Во время медосмотра у змеи взяли пробы яда, чтобы проверить, какое количество «Титан» может произвести. По словам зоологов, он выделил 5,58 г яда — достаточно, чтобы убить 20 взрослых мужчин.