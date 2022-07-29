Грозный, , 11:48 — REGNUM В Чечне в 2022 году будут трудоустроены по программе «Сельский учитель» около 50 педагогов. Они поедут работать в школы, расположенные в сельской местности и в населенные пункты с численностью населения до 50 тыс. человек, сообщил министр образования и науки региона Хож-Бауди Дааев.

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«Программа «Земский учитель» в регионе каждый год реализуется в полном объеме, и по этой программе трудоустраиваются больше 50 педагогов в этом году», — приводит слова министра ТАСС.

По данным Дааева, наиболее востребованы педагогические кадры в школах отдаленных горных районов, в том числе в Шаройском, Веденском, Шатойском и Итум-Калинском. Предоставляемые сельским учителям льготы, как отметил министр, являются для них большим стимулом, поэтому он считает, что «данная программа в связи со своей актуальностью будет постоянно расширяться».

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