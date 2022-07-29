Элиста, 29 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении главы муниципального автономного учреждения «Элистинский городской транспорт», обвиняемого в вымогательстве взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Следователи полагают, что в январе 2022 года между МАУ «Элистинский городской транспорт» и компанией «Оптипарт» был заключён договор, предполагающий поставку товара общей стоимостью 3 млн 18 тыс. 466 рублей. В феврале директор Элистинского гортранса потребовал от руководителя компании взятку в размере 10% от стоимости контракта за беспрепятственное продолжение договорных отношений.

В мае на банковскую карту коррупционера было перечислено 301 тыс. 846 рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.