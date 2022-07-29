Самара, , 11:49 — REGNUM Женщину признали виновной в совершении преступлений в отношении своих малолетних детей в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

За решеткой Diariodecaracas.com

В суде было установлено, что в августе 2021 года в ночное время осужденная более чем на сутки оставила малолетних сыновей 2018 и 2020 годов рождения одних без присмотра в квартире дома, расположенного в микрорайоне Крутые ключи Красноглинского района города Самары.

Отмечается, что младшего ребенка она посадила в детское кресло-качалку, зафиксировав ремнями безопасности.

«Своими действиями женщина лишила ребенка возможности двигаться, в следствии чего мальчик, неспособный самостоятельно обеспечивать процессы жизнедеятельности, погиб. Его старший брат был обнаружен в истощенном состоянии. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он находится с бабушкой, обвиняемая лишена родительских прав», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что осужденная постоянно оставляла детей одних дома без присмотра, не обеспечивала их должным уходом и питанием, пренебрежительно относилась к сыновьям, такое поведение негативно сказалось на физическом и психическом развитии несовершеннолетних.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности, убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 1 месяц в колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на один год. Помимо этого, суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда, который был причинён ребёнку и его опекуну, в размере 510 тысяч рублей.