Канберра, 29 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Австралии Ричард Марлз 29 июля во время выступления на телеканалеNineNewsзаявил, что лейбористы имеют дело с большим «экономическим беспорядком», унаследованным от бывшего правительства страны под руководством «Коалиции».

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В ходе своего выступления Марлз рассказал о растущей инфляции, которая съедает сбережения и размер реальной заработной платы граждан. Он отметил, что лейбористы унаследовали многие проблемы в экономике, когда были избраны в мае.

«Мы не можем восстановить девятилетний ущерб за девять недель. То, что мы имеем, — это вялый рост производительности за последнее десятилетие», — сказал вице-премьер.

Журналисты отмечают, что после этого лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что основные показатели экономики Австралии остаются сильными, и призвал федеральное правительство «продолжить» восстановление экономического роста.