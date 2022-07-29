Село Арылах, Якутия, 29 июля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Из Москвы в Якутию прибудет воздушное судно Ил-76. Самолёт будет перебрасывать лесопожарные формирования из других регионов на территорию Мирнинского района, где лесной пожар подошёл вплотную к селу Арылах, сообщила 29 июля руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

Пресс-служба администрации Сарова Лесной пожар

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Ещё один самолёт Бе-200 уже работает возле населённого пункта. За сутки воздушное судно сбросило на очаг возгорания 45 тонн воды. Воздушное судно тушит пожар и по северной, и по южной кромке.

«Продолжают работу вертолеты с водосливным устройством Ми-26 и Ми-171. Ми-26 на 14:50 произвел 15 сбросов воды по 15 тонн по северной кромке пожара. Вечером ожидается прибытие самолёта из Красноярска с 78-ю работниками лесопожарных формирований», — отметили в оперштабе региона.

Как сообщало ИА REGNUM, из села Арылах в Мирнинском районе Якутии эвакуировали 54 человека. Жилые дома в населённом пункте продолжают находится под угрозой воспламенения из-за лесного пожара.