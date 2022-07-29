Канберра, , 11:48 — REGNUM Ведущие представители бизнеса Австралии призвали федеральное правительство предоставить краткосрочные стимулы для экономики на фоне стремительного роста инфляции и вялого роста заработной платы. Об этом 29 июля сообщил телеканал Nine News.

Денег нет William Ross

Представители делового совета Австралии призвали к скорейшему решению этих и других проблем, которые были обозначены в последнем отчете профильной организации.

В частности, бизнесмены требуют от премьер-министра страны Энтони Альбаниза принять такие меры, как целевые субсидии для начинающих трудовую жизнь граждан, чтобы помочь им приобрести необходимые навыки, столь ценные на рынке труда, еще до того, как экономика улучшится в долгосрочной перспективе.

Подспудно журналисты напоминают, что не далее, как сутками ранее казначей Джим Чалмерс заявил в парламенте, что инфляция в Австралии, как ожидается, достигнет пика в 7,75% к концу года. Ранее премьер-министр страны Энтони Альбаниз был скептически настроен даже к соцвыплатам по ковиду, объясняя это раздутым госдолгом страны.

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