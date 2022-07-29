Газни, Афганистан, 29 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни сотрудники частной подрядной компании, которая уже шесть месяцев занимается уборкой мусора в городе Газни, сбежали с более чем 1,5 миллиона афгани. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Кража

Согласно источникам, несмотря на то, что жители Газни платят муниципалитету определённую сумму денег за благоустройство через банк, муниципалитет Газни вынуждает людей платить деньги частной компании, которая занимается уборкой мусора.

Эта компания ежемесячно собирала по 80 афгани с 20 000 домохозяйств и магазинов в городе Газни, общая сумма составляла 1 600 000 афгани в месяц.

Источники утверждают, что руководители этой компании бежали из Газни в июне после сбора денег с жителей и не выплатили сотрудникам компании зарплату за два месяца.

Жители Газни обвиняют муниципалитет в коррупции и бездействии и говорят, что чиновники этого ведомства не предприняли никаких мер по возвращению сбежавших и налаживанию уборки мусора в городе.