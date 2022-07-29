Ижевск, , 11:43 — REGNUM В 2022 году в Удмуртии выделено 17,5 млн рублей на поддержку автовладельцев, которые захотят перейти на газомоторное топливо. Об этом сообщил глава минпромторга республики Виктор Лашкарев.

АГНКС Gazprom.ru

По его словам, в настоящее время более 1,5 тыс. единиц автотранспорта используют в качестве моторного топлива природный газ. Скидка при переоборудовании автомобиля, благодаря государственной поддержке, может достигать 50%.

«В частности, в рамках государственной программы в 2020 и 2021 годах переоборудовано более 600 транспортных средств, общая экономия владельцев которых составила более 40 млн рублей», — подчеркнул министр.

Сейчас в республике работают 14 АГНКС (Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции), из них пять были построены в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива». На их строительство было направлено 192 млн рублей господдержки, включая 123,1 млн рублей — из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года минпромторг Удмуртии принимал заявки от предпринимателей на возмещение части затрат на строительства АГНКС. В 2021 году на эти цели выделялось 144 млн рублей, в 2022 году — 108 млн рублей.

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