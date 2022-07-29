Москва, , 11:43 — REGNUM Украинские нацисты нанесли ракетный удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержатся пленные военные ВСУ. Об этом 29 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Система залпового огня HIMARS

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Также официальный представитель Минобороны уточнил, что, согласно его данным, в результате этого погибли 40 и были ранены 75 пленных военных ВСУ, а также получили ранения восемь сотрудников СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки в результате высокоточных ударов Вооружённых сил (ВС) РФ 57-я мотопехотная бригада украинских нацистов понесла критические потери.