Курган, , 11:43 — REGNUM В Курганской области выявлены нарушения пожарной безопасности в школе-интернате и детском саду, подведомственных ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Безопасность Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В здании школы аварийное освещение находилось в неисправном состоянии, не включались эвакуационные знаки. В детском саду отсутствовали противопожарные перегородки, неисправной была система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не соответствовала требованиям декларация пожарной безопасности.

В итоге, должностные лица, ответственные за противопожарную безопасность, привлечены к дисциплинарным взысканиям, заведующий детским садом — к административной ответственности.