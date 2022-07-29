Берлин, , 11:42 — REGNUM Во втором квартале 2022 года экономический рост в Германии остановился, поскольку крупнейшая экономика Европы страдает от резкого роста цен на энергоносители, из-за которого инфляция достигла максимального уровня за последние четыре десятилетия, передает Financial Times.

Бундестаг. Берлин

Destatis, статистическое управление Германии, сообщило в пятницу 29 июля, что ВВП страны во втором квартале не изменился по сравнению с первыми тремя месяцами года. Аналитики ожидали роста на 0,1%. В начале года экономический рост составлял 0,2%.

Германия вынуждена решать проблемы надвигающегося дефицита российского газа и стремительного роста цен на энергоносители, не виданного со времен нефтяного кризиса 1970-х годов.

Повышение стоимости импорта нефти и газа привело к значительному ухудшению торгового баланса Германии, что подорвало ее рост, отметило Destatis. Однако расходы домохозяйств и государства пока поддерживают экономическую активность наплаву.

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