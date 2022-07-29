Москва, , 11:42 — REGNUM Продовольственное соглашение об экспорте зерна — позитивная новость, знаменующая начало новых договоренностей и связей, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Евразийского Бизнес Альянса Андрей Морозов.

Зерно Nstrumenttorg.ru

«По большому счету, реализация продуктовой сделки будет означать частичное или косвенное поражение европейских договоренностей.

Это начало поражения не только ЕС, но и НАТО, потому что центр конструктивного диалога сегодня смещается в сторону Азии и Евразии, и новое диалоговое пространство будет возглавлять Россия.

Таким образом, ситуация вокруг событий на Украине и продовольственного кризиса порождает новое политическое, экономическое формирование, которое станет серьезной альтернативой ООН, НАТО и другим западным союзам.

Мы понимаем, что не только зерно, но и многие другие товары проходят через Турцию в обход санкций, которые действуют со стороны Запада в отношении России. В этом смысле Турция выступает нашим союзником.

Однако напомню, что на протяжении столетий политическая позиция Турции была не только пророссийской — Турция всегда мечется между Россией и Западом, преследуя исключительно свои цели.

Следует понимать, что союз с Турцией возможен только до тех пор, пока будут учитываться ее интересы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 5 августа проведёт встречу с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом в Сочи. Главы двух стран могут затронуть вопрос реализации зерновой сделки.

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