Канберра, , 11:45 — REGNUM Проведенная процедура аудита показала, что избирательные округа, занимаемые депутатами от оппозиционной «Коалиции», получили на 104 миллиона долларов больше, чем следовало бы выделить. Об этом 29 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Национальное контрольно-ревизионное управление Австралии дало резкую оценку программе «Коалиции» стоимостью 1,15 миллиарда долларов, обнаружив, что две трети финансируемых инфраструктурных проектов были «не теми, которые были оценены как наиболее достойные».

Проще говоря, госслужба аудита Австралии пришла к выводу, что когда «Коалиция» находилась у власти (ныне в оппозиции), ее члены нецелевым образом получали деньги, чтобы обустроить свои избирательные округа.

С 2016 года Фонд «Создание лучших регионов» выделяет средства на общественные центры, парки отдыха, причалы, спортивные сооружения и многое другое по всей Австралии. Всего правительственный фонд обслуживает почти 1300 проектов.