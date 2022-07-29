Красноярский край, 29 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. 43 заболевших госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 368 118. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 356 295 пациентов, в том числе 31 за сутки.

За последние 24 часа зарегистрирован один летальный случай. Всего к 29 июля жертвами коронавируса в Красноярском крае стали 10 912 человек.