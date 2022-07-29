Уфа, 29 июля 2022, 11:42 — REGNUM Арбитраж Башкирии 14 сентября 2022 года рассмотрит банкротный иск, поданный к АО «Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод» из города Благовещенск (Башкирия). Претензии к компании появились у кредитора из Подмосковья, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило в базу суда 14 июля 2022 года. Сумма заявленных претензий составила всего 440 тыс. рублей. В качестве конкурсного управляющего истец просит утвердить Анастасию Порохову — члена СРО ААУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» из Новосибирска.
Истцом в деле, которое рассмотрит судья Бобылёв, выступает ООО «Элегия» из Московской области.
Завод в ЕГРЮЛ зарегистрирован в 1996 году. Руководитель — Александр Барбасов. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год компания получила чистый убыток в размере 4,5 млн рублей.