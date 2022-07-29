Уфа, , 11:42 — REGNUM Арбитраж Башкирии 14 сентября 2022 года рассмотрит банкротный иск, поданный к АО «Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод» из города Благовещенск (Башкирия). Претензии к компании появились у кредитора из Подмосковья, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление поступило в базу суда 14 июля 2022 года. Сумма заявленных претензий составила всего 440 тыс. рублей. В качестве конкурсного управляющего истец просит утвердить Анастасию Порохову — члена СРО ААУ «Сибирский центр экспертов антикризисного управления» из Новосибирска.

Истцом в деле, которое рассмотрит судья Бобылёв, выступает ООО «Элегия» из Московской области.