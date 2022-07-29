София, , 11:41 — REGNUM Руководство профсоюза сотрудников дорожно-строительных предприятий Болгарии объявило о завершении общенациональной акции протеста. Об этом 29 июля сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

Согласно официальной информации, организаторы демонстраций смогли договориться с представителями технического правительства Болгарии о «ряде двусторонних уступок». Детали указанного договора не разглашаются.

При этом предполагается, что в ближайшее время будет свернут палаточный лагерь активистов в центре Софии и сняты импровизированные блокпосты на ряде крупных автомагистралей страны.

Напомним, выступления болгарских дорожных строителей начались 27 июля. Демонстранты потребовали от властей выплаты задолженности по зарплате, увеличения жалования и улучшения условий труда. Массовая забастовка привела к коллапсу ряда отраслей транспортной системы страны.