Канберра, , 11:44 — REGNUM Королевский флот Австралии нуждается в том, чтобы его моряки научились управлять атомными подводными лодками сейчас вместо того, чтобы ждать, пока страна построит свое первое судно в рамках оборонного альянса AUKUS. Об этом со ссылкой на заявления американского политика 29 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Роб Уиттман, член Палаты представителей Конгресса США, ранее заявил, что австралийские моряки и офицеры должны пройти обучение в одной из школ ВМС США. В ходе подготовки они будут задействованы на борту американских подводных лодок, чтобы они могли узнать, как действовать в море.

«Самая большая проблема для австралийцев — это рабочая сила», — сказал Уиттман при посещении Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Напомним, в соответствии с соглашением AUKUS, подписанным Австралией, Великобританией и США в прошлом году, Королевский флот Австралии получит технологии и обучение для создания собственного атомного подводного флота. Однако он не будет нести ядерное оружие.